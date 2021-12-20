У Славы есть квартиры, которые она сдает в аренду.

Украинская певица Слава Каминская в программе "Светская жизнь" рассказала, что у нее есть спонсор, который ей помогает финансово, а также на содержание детей дает деньги ее экс-супруг Эдгар Каминский.

Впрочем, у самой Каминской также есть финансовая подушка. За 15 лет выступлений в составе группы "НеАнгелы" она смогла накопить хорошую сумму, а также у нее есть пять квартир, которые она сейчас сдает в аренду.

Читайте такжеПсихолог дал совет Галкину из-за опасной болезни Пугачевой"Мне помогает спонсор и отец моих детей. Но я 15 лет работала, я что-то смогла отложить себе. У меня есть недвижимость – 5 квартир, которые я сдаю в аренду. Когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужчин. Не могу сказать, что я много зарабатываю из этих квартир, но они есть и это очень хорошо", – сказала Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская назвала Вику Смеюху "тупой". Недавно стало известно, что девушки все 15 лет существования группы ссорились и даже дрались. Сейчас между ними разгорелся нешуточный конфликт.

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Автор: Диана Могилевич