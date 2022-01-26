Новый пост певицы вызвал у поклонников неоднозначные эмоции.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в своем инста-блоге трогательный пост, в котором рассказала о расставании.

По словам девушки, она не хочет выяснять отношения. А перед тем как уйти у нее были миллиарды сомнений.

"Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали. Решение уйти - это миллионы (кому я вру, миллиарды) мыслей и сомнений. Я закрываю за собой дверь только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину", - написала Каминская.

Также певица отметила, что до сих пор в ее сердце живет любовь, но она отпускает этого человека. А себе она пожелала хорошего нового пути.

Читайте такжеРегину Тодоренко "разнесли" за "целлюлитное" фотоСтоит отметить, что Слава не афиширует свою личную жизнь. С кем она состояла в отношениях - неизвестно.

"Все будет хорошо, нужно немножко подождать", "Интригантка", "Эдгар (Добби) свободен?", "Жду пояснительную бригаду", "Не верю", - поклонники озадачены постом звезды.

Напомним, ранее Слава Каминская поддержала опальную Ани Лорак и наткнулась на критику.

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