Анна Алхим уже пробовала перейти на украинский язык.

Украинская блогерша Анна Алхим дала откровенное интервью Рамине Эсхайкзай в рамках программы "Ходят слухи", в котором рассказала о своем отношении к украинскому языку.

По словам Алхим, мы живем в свободной стране, поэтому никто не имеет права принуждать кого-то разговаривать на государственном языке. При этом она отметила, что пыталась перейти на украинский язык, так как считает его очень красивым.

Но интервью она дала на русском языке и отметила, что в начале полномасштабной войны жила в Ужгороде, где ей встречались исключительно русскоговорящие люди.

"Мне нравится украинский язык. Он очень красивый, милый, нежный. Но я не могу пока перейти. Во-первых, я очень быстро разговариваю. Во-вторых, я не считаю, что перейдя на украинский язык, это будет каким-то показателем. Можно говорить на украинском, но быть паскудой последней и вообще не патриотом. Это нацизм", – сказала Алхим.

Она добавила, что заставлять людей говорить на украинском - это не по-христиански.

"Это не от Бога, это не по-христиански - заставлять людей говорить на украинском языке. Не то чтобы я против. Я за! Я готова говорить, но насильно - зачем? Это бред", - добавила блогерша.

Напомним, блогерша Анна Алхим долгое время поддерживала президента России Владимира Путина.

Но после первых обстрелов Днепра российскими оккупантами девушка быстренько изменила тактику. Теперь вместо поддержки агрессору Путину, она просит его и российскую армию прекратить войну.

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