Анна Алхим изменила свою отношение к Путину.

Украинская блогерша Анна Алхим долгое время поддерживала президента России Владимира Путина.

Но после первых обстрелов Днепра российскими оккупантами девушка быстренько изменила тактику. Теперь вместо поддержки агрессору Путину, она просит его и российскую армию прекратить войну.

Такое показательное выступление со слезами она устроила в TikTok. Отметим, Алхим снимает свои реакции на взрывы и даже во время обстрелов выходит на улицу.

Впрочем, если ранее любимчик Алхим был Путин, то сейчас Зеленский. По ее словам, он единственный, кто "не продал свою страну", а президент РФ - "старый маразматик, который обоср*лся".

Напомним, ранее блогерша из Донецка оскандалилась заявлением о войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: