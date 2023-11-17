По словам Беспалова, певица крутит роман со своим танцором.

Блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на близкое окружение танцора Димы Жука, рассказал, что у артиста шоу-балета Тины Кароль роман с самой певицей.

По словам Беспалова, Жук "выцепил себе влиятельную женщину", однако, продолжил блогер, это не помогло развитию его карьеры.

"Но почему бы и нет? Тина Кароль красивая женщина, Дима Жук симпатичный парень. Понятно, что там нет ничего общего с чувствами, глубокой серьезной влюбленностью. Скорее всего, это, как говорят, для здоровья. Так что поздравляем Тину Кароль. Она удачно скрывает личную жизнь. Она в этом смысле настоящий суперагент", - сказал Беспалов.

Он также обратил внимание на то, как сейчас меняется образ певицы. Блогер говорит, что артистка пытается себя сексуализировать.

"На мой взгляд, лучше я буду смотреть такие клипы как "Не святі", а не на то, что было пять лет назад - постоянные слезы и драма, которые настолько вымотали, что было ощущение, что ты в трауре. А сейчас есть и драма, и эротика. Тина - молодец. Я поддерживаю", - добавил Беспалов.

Напомним, ранее Тина Кароль эротично раздвинула ножки на новом фото.

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