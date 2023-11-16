Артистка сделала ряд черно-белых кадров.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительной фотосессией, которую обнародовала на странице в Instagram.

На черно-белых фотографиях, автором которых выступил фотограф Michael Fedorak, знаменитость предстала без макияжа. Звезда на этот раз выбрала лаконичный, но стильный "лук": белоснежный топ, джинсы и свитшот. Исполнительница имеет великолепную растяжку, а на одном из кадров женщина кокетливо приспустила джинсы, чтобы воображение поклонников не находилось в спокойном состоянии.

Также артистка прибегла к игривым кадрам забавного характера. В частности свитшот она надела на голову и вид при этом артистка имела философский.

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"Творец во мне!"- коротко подписала фото Тина.

Фанаты "заценили" фотосессию артистки и высказали немало комплиментов.

"Когда вы улыбаетесь - весь мир, кажется, замирает"

"Такая красивая и настоящая"

"Сексуальность и нежность одновременно"

"Женщина со временем становится еще красивее. Это о тебе точно"

Ранее УНИАН писал, что кокетливая певица обнажила ножки в фотосессии. Также Тина Кароль очаровала фанатов стильным образом.

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