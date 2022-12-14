Российский TikTok-блогер Даня Милохин хорошо известен украинской публике. Он нередко прибегает к странным выходкам, чтобы привлечь внимание общественности. Например, сейчас он сделал себе сине-желтый маникюр. Это не на шутку разозлило его российских поклонников.
Это уже не первая подобная "выходка" Милохина, так как ранее он со своим другом-украинцем Артуром Бабичем попытался спеть гимн Украины. Также Бабич пытался научить Даню говорить украинские "проверочные" слова: "паляниця", "нісенітниця" и "Укрзалізниця".
Как в России отреагировали на "украинский" маникюр Милохина
Комментаторы в сети разделились на два лагеря. Кто-то откровенно осудил его за провокации, а кто-то поддержал и пошутил, что подобный маникюр - "цена американской визы".
Позиция Милохина касательно войны в Украине
Блогер до сих пор не давал никаких комментариев касательно войны в Украине, однако недавно он покинул Россию и разорвал все рабочие контракты на территории страны-агрессора.
Примечательно, что в январе 2022 года TikTok-блогер Даня Милохин пытался попасть в Украину, но его не пустили. Тогда он несколько раз отшутился на эту тему.