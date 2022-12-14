Недавно блогер уже попал в центр обсуждений из-за исполнения украинского гимна.

Российский TikTok-блогер Даня Милохин хорошо известен украинской публике. Он нередко прибегает к странным выходкам, чтобы привлечь внимание общественности. Например, сейчас он сделал себе сине-желтый маникюр. Это не на шутку разозлило его российских поклонников.

Это уже не первая подобная "выходка" Милохина, так как ранее он со своим другом-украинцем Артуром Бабичем попытался спеть гимн Украины. Также Бабич пытался научить Даню говорить украинские "проверочные" слова: "паляниця", "нісенітниця" и "Укрзалізниця".

Как в России отреагировали на "украинский" маникюр Милохина

Комментаторы в сети разделились на два лагеря. Кто-то откровенно осудил его за провокации, а кто-то поддержал и пошутил, что подобный маникюр - "цена американской визы".

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Позиция Милохина касательно войны в Украине

Блогер до сих пор не давал никаких комментариев касательно войны в Украине, однако недавно он покинул Россию и разорвал все рабочие контракты на территории страны-агрессора.

Примечательно, что в январе 2022 года TikTok-блогер Даня Милохин пытался попасть в Украину, но его не пустили. Тогда он несколько раз отшутился на эту тему.

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