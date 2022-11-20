После 24 февраля звезда TikTok не озвучивал свою позицию касательно войны в Украине.

Российский блогер Даня Милохин, на которого в TikTok подписаны более 17 миллионов человек, спел гимн Украины. Ролик появился в росСМИ. На видео сбежавший в США Милохин пытается петь государственный гимн с украинцем Артуром Бабичем. Отметим, что Бабич также молчит о войне на территории родной страны. Он посмеялся над тем, как Милохин произносит украинские слова.

Бабич попытался перевести Дане Милохину первые строчки гимна, а также попросил его произнести слова, которыми проверяют украинцев - "паляниця", "несенітниця" и "Укрзалізниця". У блогера это получилось только с русским акцентом.

"Не прошло и недели с бегства Дани Милохина в США, а он уже спел гимн Украины и начал изучать язык во время своих стримов с другом и коллегой Артуром Бабичем", – прокомментировали пропагандистские СМИ данный ролик.

Видео дня

Отметим, в январе 2022 года TikTok-блогер Даня Милохин пытался попасть в Украину, но его не пустили. После 24 февраля он жил и работал в России, и только относительно недавно отправился в США.

Напомним, путинист Киркоров вызверился на российскую телеведущую и пригрозил расправой.

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