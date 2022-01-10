Российского тиктокера остановили на границе.

9 января российский тиктокер Даня Милохин пожаловался на то, что пограничники не пустили его в Украину. Тогда он посетовал на то, что его считают "врагом" Украины.

Сейчас же Государственная пограничная служба Украины объяснила, что тиктокера не пустили в нашу страну, так как причина его визита была неубедительной.

Читайте такжеИзвестная российская певица показалась в купальнике после уменьшения груди"Он прилетел рейсом из Стамбула и во время контроля не смог подтвердить пограничникам цели своего пребывания в Украине. В общении россиянин отмечал, что вроде бы едет с частным визитом для отдыха. Однако это не убедило пограничников и его вернули в обратном направлении", – объяснил источник в комментарии "Обозревателю".

Кроме того, если станет известно о посещении Милохиным Крым, то он и вовсе может получить запрет на въезд в Украину на несколько лет.

Кто такой Даня Милохин

Даня Милохин - российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

В 16 лет он пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть.

17 сентября 2020 года вышел клип на песню "Дико тусим", которую Милохин записал вместе с Николаем Басковым.

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