Продавец рыбы наконец понял, почему его смотрит так много украинцев.

Блогер Джиджи Пешериа из Неаполя, которого в сети называют "близнецом" и "двойником" президента Украины Владимира Зеленского, "разорвал" TikTok новым видео. Он показал, что понял, почему его так полюбили украинцы.

Продавец рыбы записал видео под песню Jerry Heil. Блогер танцевал и улыбался на камеру. В это время звучали слова: "Козацькому роду нема переводу".

Пешериа впервые использовал для своих видео украинскую музыку. Блогер получает немало одобрительных комментариев от пользователей из нашей страны. Вероятно, сейчас "близнец" Зеленского хотел поддержать украинцев.

Новое видео насмешило и позабавило пользователей. В комментариях украинцы шутят и пишут:

"Успешная украинизация"

"То, чего ждали все украинцы"

"Наш казак, молодец"

"А он не украинец?"

"Ну точно близнец! Копия!".

Новое видео с "близнецом" Зеленского

Что известно о "двойнике" Зеленского из Неаполя

Блогер Пешериа прославился еще давно. Однако украинцы увидели его всего несколько месяцев назад. Они сразу же заметили, что мужчина очень похож на Зеленского.

Сам блогер об этом, видимо, не догадывался. Он был простым продавцом рыбы и покорил сеть тем, что очень быстро говорил и забавно ел на камеру. Сейчас же у него более миллиона подписчиков в TikTok.

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