Знаменитость тогда изводил токсикоз.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в программе "Взрослые девочки" рассказала, что во время первой беременности у нее был сильный токсикоз. В тот период Маша вела утреннее шоу "Подъем", и порой ей было сложно сдержать рвотный рефлекс.

"Я тогда вела утреннее шоу и блевала прямо в перерывах на рекламу. Я вылетала: за 30 секунд нужно было проблеваться и еще за 30 секунд нужно было вернуться. И мне всегда казалось, что от меня воняет чем-то", - рассказала Ефросинина.

Однако, как призналась ведущая, однажды ей не удалось сдержаться - ее стошнило прямо на сцене.

Видео дня

"Однажды мы с Юрой вели корпоратив в крупной компании, и я блеванула прямо на сцене. Я выпила яблочный сок и как в кино - бе. Мне так было стыдно. Я никому не говорила, что беременна, и они думали, что я набухалась", - добавила ведущая.

Отметим, Маша Ефросинина - мама двоих детей. У нее дочь Нана и сын Александр. Двоих деток она родила в браке с Тимуром Хромаевым.

Напомним, ранее Маша Ефросинина ответила, пойдет ли в президенты.

Вас также могут заинтересовать новости: