Blackpool Dance Festival считается Олимпиадой для танцоров. За его столетнюю историю за звание лучших уже посоревновались тысячи пар со всего мира.

Спортсмены длительное время физически и психологически готовятся. Но, кроме хорошей подготовки, нужны немалые средства на регистрацию в конкурсе, перелет и проживание в Великобритании, а также профессиональные костюмы и обувь. В этом году впервые в рамках шоу "Танцы со звездами" стартовал проект "Танцуй сердцем", его меценат Андрей Мацола готов поддержать и оплатить участие одной украинской пары в самом элитном и престижном международном турнире в мире бальных танцев – Blackpool Dance Festival 2022.

Все участники Blackpool Dance Festival в восторге от этого соревнования. Среди тех, кто не только участвовал, но и становился чемпионами, есть выходцы из Украины. В частности, Олеся Гецко и Александр Кравчук победили в латиноамериканской программе в категории Professionals. Rising Star; Елизавета Мацулевич и Евгений Борушко – победители в латиноамериканской программе в категории Under 21; Евгения Пиндюра и Тимур Путята – победители сразу в 5-и категориях в возрастной группе "ювеналы". Это пары, которые успешно выступили в 2021-м, а еще восемь пар стали финалистами.

В эфире "Сніданку з 1+1" Евгения Пиндюра но Тимур Путята рассказали о своих впечатлениях от участия в нынешнем Blackpool Dance Festival. "Это было очень эмоционально. Очень сильно волновались и даже плакали", – поделился своими эмоциями Тимур.

Евгений Борушко из Купянска Харьковской области рассказал: "Blackpool Dance Festival – это мечта любого танцора. Подготовка у нас началась не за месяц и даже не за год. Как у всех, это большой и длительный путь, который начинается с самого детства с простой мечты. Ты осознаешь, что где-то там есть турнир, ты можешь туда полететь и в теории даже победить. Ставишь цель и мечтаешь. Чем больше тренируешься и знакомишься с людьми, чем больше побеждаешь и проходишь этот путь, тем мечта становится ближе. Нам повезло быть в августе этого года в Блэкпуле и победить там. Невозможно передать словами ощущения от победы и осуществления мечты. Тренируйтесь много и сильно. Ваша мечта осуществится!".

Антон Нестерко, украинский танцор, который вошел в финал в категории "Профессионалы" на Blackpool Dance Festival, а в этом году участвует в "Танцах со звездами" в паре с Джамалой, посоветовал будущим победителям "Танцуй сердцем" полностью отдаться залу и музыке в Блэкпуле:

"Blackpool Dance Festival ничем не отличается от чемпионата мира. Подготовка к фестивалю начинается сразу на следующий день после завершения предыдущего турнира. Физическая подготовка такова, что будто готовимся лететь в космос. Переживания есть, но они спортивные. Когда заходишь в зал Блэкпула, сразу понимаешь его исторический масштаб. Когда ты слушаешь блэкпульскую музыку в их зале, есть только одно ощущение – мурашки. На Блэкпуле танцуешь. Начало утром, а завершение примерно в полночь. Это фактически весь день нужно танцевать. Советую участникам полностью отдаться этому залу, музыке, и тогда есть шанс показать себя достойно".

В свою очередь, Денис Самсон, двукратный чемпион Украины и финалист Blackpool Dance Festival, добавил, что участие в фестивале насыщено эмоциями и физическими нагрузками.

"Я дважды участвовал в финалах фестиваля. Впервые я стал шестым в финале, а в следующем году – третьим. Блэкпул - самый крупный и престижный турнир. Все лучшие пары со всего мира едут туда. Я 2,5 года прожил в Лондоне. Мы брали очень много уроков. Ежедневно у нас было по четыре урока. У нас был зал, где мы практиковались. Каждый вечер мы ходили на общую практику, куда приходят пары, чтобы потанцевать. Это своеобразная симуляция турнира. Также у нас был личный тренер, который следил за нами и нашей подготовкой в вопросах питания, физической нагрузки и тому подобное. По желанию мы могли пригласить его на турнир, чтобы он мог оценить наши выступления. Психологически - это очень большой стресс, к которому ты готовишься заранее. Мы прописывали для себя каждый тур, чтобы понимать, где наш максимум. Психологически такие соревнования очень истощают, и ты должен себя мотивировать. Каждый тур должен быть как первый. Мы работали с психологом из Нидерландов, который рассказывал, как все можно выдержать психологически и эмоционально. Он советовал поддерживать друг друга. Мы же команда. Самое главное – на турнире нельзя разбрасываться энергией. Быть все время в паре, чтобы сохранять атмосферу турнира вместе. Анализировать ошибки и исправлять их в следующем туре. Винтергарден - невероятный с великолепной атмосферой. Мой совет для следующих участников: не остывать, потому что один тур может растянуться на 17-18 мероприятий других участников. Разминаться, растираться мазями. Не садиться, а постоянно разминаться, общаться со своей партнершей или партнером. Следует расписать подробно весь свой план действий и понимать, для чего туда идут – цель и идея", – поделился Денис Самсон, участник 5-го сезона "Танцев со звездами".

Танцовщица Даниэла Преап, которая в этом сезоне "Танцев со звездами" является партнершей Станислава Горуны, бронзового призера Олимпийских игр, отметила: "В 2012-м я принимала участие в юниорском Блэкпуле и попала в финал в стандартной программе. Все участники серьезно готовятся с усиленными тренировками. Ты получаешь культурный шок, когда впервые видишь Винтергарден. Там очень красивый зал с балконами".

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Впервые в истории международного формата программы "Танцы со звездами" телеканал "1+1" и меценат Андрей Мацола дают возможность приобщиться к шоу всем, кто любит танцевать и мечтает выступать на лучших мировых паркетах-сценах. Главный хореограф "Танцев со звездами" Елена Шоптенко ждет видео всех желающих покорить блэкпульский паркет, чтобы выбрать пять лучших пар, судьбу которых определят звездные судьи "Танцев со звездами". Именно Екатерина Кухар, Влад Яма и Максим Чмерковский в 11-м эфире программы выберут пару, которая представит Украину на Blackpool Dance Festival 2022.

Победитель конкурса, который будет выбран жюри в эфире программы "Танцы со звездами", транслируемой на телеканале 1+1, получает подарок – участие в турнире бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

В подарок входит:

стоимость расходов на регистрацию в конкурсе;

стоимость расходов на проезд (билет для каждого лица-победителя конкурса, из города Киева в город проведения Blackpool Dance Festival 2022);

обратные билеты (из города проведения Blackpool Dance Festival 2022 в Киев);

проживание в отеле во время проведения Blackpool Dance Festival 2022;

предоставление двух костюмов для двух выступлений;

обучение с педагогами танца для подготовки к участию в турнире бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

На протяжении периода с 6 сентября по 8 ноября 2021 года Елена Шоптенко, главный хореограф программы "Танцы со звездами", что транслируется на канале 1+1, отберет 5 лучших видео среди участников конкурса, которые выполнили все условия.

Во время 11-го прямого эфира 14 ноября 2021 года будет проведен отдельный танцевальный турнир. По его результатам жюри программы "Танцы со звездами", что транслируется на канале 1+1, выберет по своему усмотрению 1 пару, которая и станет победителем.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по этой ссылке, в которой предоставить видеозапись своего танца, а именно вальс, ча-ча-ча, самбу.

Автор: Диана Могилевич