Исполнитель умер в больнице.

В США на 52-м году жизни скончался известный рэпер Black Rob (настоящее имя – Роберт Росс).

Читайте такжеУмер известный американский рэпер DMXОб этом 17 апреля сообщило издание The Sun.

Отмечается, что он умер в больнице в Атланте. Перед этим в сети появилось видео с просьбой помочь пациенту с оплатой счетов за лечение и условия пребывания.

О смерти рэпера рассказал его коллега из Bad Boy Records Марк Карри. По его словам, в последнее время хип-хоп-сообщество «пыталось помочь Россу встать на ноги». Он считает, что ситуация схожа с гибелью рэпера DMX.

По информации TMZ, состояние Black Rob неуклонно ухудшалось на протяжении последних пяти лет - «несколько инсультов и другие недуги».

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Автор: Катерина Шварц