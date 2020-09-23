Певица показала фото / eastnews.ua

На кадрах звезда примерила на себя маску из социальной сети. Эта маска изменила размер их глаз и исказила голос. 

"О Боже, ты так прекрасна. Вот почему я влюбился в тебя", - сказал возлюбленный Бритни.

😂😂😂 @samasghari

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Автор: Диана Могилевич