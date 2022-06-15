Конфликт произошел в конце прошлого года.

Известный журналист и ведущий Слава Демин рассказал, что у них с певицей Ириной Билык был конфликт. Артистка обиделась на Славу за вопрос, который он задал в интервью ее бывшему продюсеру Юрию Никитину. Об этом Демин рассказал детальнее в интервью Алине Доротюк.

Телеведущий узнал об обиде Билык во время встречи на одном из проектов в конце 2021, когда она отказалась вести диалог.

"Потом я от наших общих знакомых узнал, что когда я брал интервью у Юрия Никитина, я спросил, почему у Ирины Билык после того, как она перестала работать с ним, нет больше хитов. И Иру это очень сильно, я думаю, зацепило", - уточнил Демин.

Сейчас телеведущий уже нормально общается с певицей и конфликт исчерпан. Билык даже была гостем одного утреннего шоу, которое ведет Слава.

Напомним, Слава Демин рассекретил реакцию Лорак на его сообщение.

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