Папа кулинара был жестоким и жил сразу на несколько семей.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл шокирующую правду о своем отце-тиране. Оказывается, в детстве ему приходилось терпеть жестокие побои.

По словам Хименеса-Браво, отец бил его "со всей дури" и до крови. Более того, от побоев страдала и его мама.

"За самую маленькую провинность, бил по лицу, по телу до крови. Однажды я стал свидетелем того, как он бил мою маму.. Я просто взял ее и мы вышли оба из дому. Это все, что я мог — увести ее от линии атаки", - признался кулинар.

Когда Хименесу-Браво было 10 лет, он понял, что его отец жил на три семьи. Он заводил любовниц, у него было много детей. Будущему кулинару это не нравилось, он отказывался играть в "пародию на многодетные семьи". Между ним и его отцом возникали ссоры. В такие моменты папа его бил.

Более того, отец-тиран выступил против выбора Хименеса-Браво, когда тот решил учиться на повара. Будущий кулинар не увидел поддержки и ушел из дома. Однако его брат и сестры принимали поведение отца. Они терпели его поступки, что очень расстраивало Хименеса-Браво.

Спустя года отец-тиран пытался помириться с кулинаром. Но Хименес-Браво отказался общаться с папой.

"Он был богат и успешен, имел свою сеть магазинов электроники. А еще был ужасным бабником. Помимо 3 семей, у него были любовницы. Это была какая-то жажда женщин, любви и внимания. Все привело к тому, что он начал всем им покупать квартиры, дома. Всем, кроме нас, конечно же..", - написал на своей странице в Instagram ведущий.

Читайте также49-летний Эктор Хименес-Браво показал свою маму (фото)По его словам, отец-тиран растратил все свои деньги и в старости был никому не нужен. К большому удивлению Хименеса-Браво, его мама простила папу и осталась с ним.

Отец кулинара доживал последние дни под присмотром женщины, которую он избивал. Мужчина хотел поговорить с Хименесом-Браво перед своей смертью, но тот отказался.

"Мне было нечего ему сказать, ситуацию я отпустил — но и вести диалог не видел смысла. Когда-то давно отец перестал для меня существовать. Мы стали чужими людьми. Где бы он сейчас ни был — пусть покоится с миром", - добавил ведущий шоу "МастерШеф".

Пользователи были шокированы историей кулинара. Они пишут, что не могли даже представить, насколько тяжелым было детство Хименеса-Браво.

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Автор: Полина Кузенко