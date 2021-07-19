Модели из агентства Lumpen приняли участие в съемке для российской версии журнала Playboy и вызвали споры в сети.
На кадрах позируют девушки с абсолютно разной внешностью, формами и пропорциями. На одной из фотографий представлена девушка-альбинос в бежевом бюстгальтере и белом корсете с атласной шнуровкой.
На другом снимке позирует девушка, но фотограф "взял" крупным планом ее бедро, на котором видно растяжки. Также для российской версии глянца позировала в нижнем белье Надежда Lertulo. Ее образ дополнили полупрозрачной юбкой и черными чулками. Также она накинула кожаную курточку и туфли на высоком каблуке.
Таким образом создатели Playboy решили показать реальную внешность моделей, без фотошопа. Но вот такой эксперимент вызвал споры в сети.
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"Я считаю, что все должно быть сексуально… На то он и Рlayboy, чтобы будоражить фантазии мужчин, а тут извините, восхититься особо нечем", "Девушки может и красивые, но явно не для такого журнала", "Это что такое было? Как на это смотреть?", "Ни одна девушка не является форматом этого журнала", - пишут некоторые пользователи соцсети.
Но есть и те, кто оценил внешность девушек.
"Прекрасные фотографии, чудесные девушки", "Очень круто", "Все разные, и это прекрасно", "Да, мы такие, живые женщины", - говорят почитатели журнала.
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