"Без фотошопа было бы лучше...": Ани Лорак раскритиковали в сети за брутальный образ (фото)
15:33, 22 мая 2020Звезды
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Певица выбрала образ "тотал-блэк": она надела темные свободные брюки, черные грубые ботинки и черную косуху.
Фото Лорак за несколько часов набрали более 55-ти тысяч лайков / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в РФ, поделилась в сети свежими фото.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак
Певица выбрала образ "тотал-блэк": она надела темные свободные брюки, черные грубые ботинки и черную косуху.
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"Вот и май месяц! Когда надену платье?", - подписала она снимки.
Фото Лорак за несколько часов набрали более 55-ти тысяч лайков. Однако не всем пользователям понравился внешний вид певицы.
"Без фотошопа было бы лучше...", "Почему всегда в черном", - высказались некоторые пользователи в комментариях.
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