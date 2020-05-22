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"Без фотошопа было бы лучше...": Ани Лорак раскритиковали в сети за брутальный образ (фото)

15:33, 22 мая 2020
Звезды
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Фото Лорак за несколько часов набрали более 55-ти тысяч лайков / Instagram Ани Лорак

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак

Певица выбрала образ "тотал-блэк": она надела темные свободные брюки, черные грубые ботинки и черную косуху. 

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"Вот и май месяц! Когда надену платье?", - подписала она снимки.

Фото Лорак за несколько часов набрали более 55-ти тысяч лайков. Однако не всем пользователям понравился внешний вид певицы.

"Без фотошопа было бы лучше...", "Почему всегда в черном", - высказались некоторые пользователи в комментариях.

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Теги: #певица#Ани Лорак