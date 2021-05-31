Певица поразмышляла на тему сексуальности во время беременности.

Украинская певица MamaRika опубликовала пост в своем Instagram на тему сексуальности во время беременности. А сопроводила она его откровенным фото.

В кадре звезда сидит на стуле в леопардовом платье, который оголял ее беременный животик.

"Беременность - это сексуально? Считаю, что женщина беременная, или которая только что родила ребенка - это супер хот! Знаете почему? Потому что я себе нравлюсь такой, в габаритах 100-100-100. Потому что каждая новая растяжка, родинка или лишний килограмм - это еще один повод посмотреть на себя заново и полюбить... Я никогда не чувствовала себя настолько женственной и сильной одновременно, я на своем месте больше чем когда-либо", - подписала снимок MamaRika.

Стоит отметить, что такой снимок едва не заставила фанатов пускать слюни. Ведь помимо откровенного наряда, звезда позировала в пикантной позе.

"Беременная женщина особенно красивая", "Материнство - это самое прекрасное, что может произойти с женщиной", "Беременность вам к лицу", - пишут поклонники.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич