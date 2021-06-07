Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отдыхает в солнечной Турции. В своем Instagram она показала фото с отпуска.
На снимке Катя сидит на берегу моря в раздельном черно-белом купальнике. При этом звезда позирует спиной к камере, но голову все же повернула. Дополнила Осадчая пляжный образ солнцезащитными очками.
"Идеальный понедельник", - подписала она фото.
"Вы такая волшебная", "Восхищаюсь вами", "Хорошее начало недели", "Красивое фото", - пишут фолловеры в комментариях под снимком.
Напомним, Екатерина Осадчая ждет второго ребенка от Юрия Горбунова. При этом у нее есть сын Илья от предыдущего брака. А также супруги воспитывает маленького сына Ивана.
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