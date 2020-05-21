"Невообразимое с собой сотворила": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом (фото)

Свежее фото с певицей опубликовала ее коллега по сцене Ирина Салтыкова.

Певица Татьяна Овсиенко, судя по всему, попала в "заложники" омолаживающих процедур и продолжает удивлять поклонников своей измененной внешностью.

Читайте также"Влюблен в недосягаемое": Галкин откровенно рассказал о личной жизни с 71-летней Пугачевой

Свежее фото с певицей опубликовала ее коллега по сцене Ирина Салтыкова.

На фото Овсиенко позирует в белой блузке по центру. Один ее глаз закрыт челкой.

"Таня Овсиенко что-то невообразимое с собой сотворила. Неудачная пластика или что с ней, никак не поймём. Но на одном глазу бельмо", - прокомментировал фото Telegram-канал "Немалахов".

Татьяна Овсиенко - уроженка Киева, в Москву переехала после окончания колледжа, и стала петь в популярной группе "Мираж".