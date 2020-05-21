"Невообразимое с собой сотворила": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом (фото)
10:28, 21 мая 2020Звезды
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Свежее фото с певицей опубликовала ее коллега по сцене Ирина Салтыкова.
Овсиенко, судя по всему, попала в "заложники" омолаживающих процедур / Instagram Ирина Салтыкова
Певица Татьяна Овсиенко, судя по всему, попала в "заложники" омолаживающих процедур и продолжает удивлять поклонников своей измененной внешностью.
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Свежее фото с певицей опубликовала ее коллега по сцене Ирина Салтыкова.
На фото Овсиенко позирует в белой блузке по центру. Один ее глаз закрыт челкой.
"Таня Овсиенко что-то невообразимое с собой сотворила. Неудачная пластика или что с ней, никак не поймём. Но на одном глазу бельмо", - прокомментировал фото Telegram-канал "Немалахов".
А так Овсиенко выглядела во времена группы "Мираж" / Звезды. ру
Татьяна Овсиенко - уроженка Киева, в Москву переехала после окончания колледжа, и стала петь в популярной группе "Мираж".
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