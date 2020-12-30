Актер отметил, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется

Известный актер, обладатель "Оскара" Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости и вспомнил, что много лет назад чуть не напился до смерти.

Читайте также"Чистая дюжина": Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков (фото)Об этом он рассказал в Twitter.

"Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих людей. Но в этот день ровно 45 лет назад меня как будто разбудил тревожный звоночек", - рассказал Хопкинс.

Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти.

Тогда он задумался, хочет ли он жить или умереть: "Я сказал: "Я хочу жить". И внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей".

Актер отметил, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется: "Сегодня - это то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте бороться".

Энтони Хопкинс: чем известен актер

Британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор.

Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Лев зимой", "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Никсон", "Амистад", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Самый быстрый "Индиан" и другие.

Лауреат премии "Оскар", двух "Эмми" и четырех премий BAFTA.

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Автор: УНИАН