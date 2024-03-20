Эту песню Скрябин написал в дороге.

Отец покойного украинского музыканта Кузьмы Скрябина - Виктор Кузьменко - вспомнил о своем сыне при жизни и рассказал, как он создал хит "Мам", который уже много лет звучит в сердцах миллионов украинцев.

Во время разговора с Егором Гордеевым в рамках программы "Сніданок з 1+1", отец певца вспомнил, что Кузьма показал родителям трек, когда он уже был готов. Певец написал его в дороге, когда ехал в родительский дом.

"Он ехал тогда из Ивано-Франковска и всегда выбирал такие дороги, которые позволяли ему быстрее добраться домой. И вот, как-то, его занесло по старой дороге в лес. Была уже ночь, лесовозы, еще произошел пожар: торфы горели, дым. Он сказал: "Я так испугался, что я могу мамы не увидеть". И вот у него в течение того какого-то короткого времени тот текст созрел", - вспомнил Виктор Кузьменко.

Стоит отметить, что Кузьма Скрябин был очень близким со своими родными. Его мама Ольга Кузменко очень тяжело переживала смерть сына в ДТП. Она до последнего не верила, что это просто был несчастный случай.

Женщина всегда говорила, что ее сына намеренно убили. Однако, как бы она ни пыталась это доказать и найти виновных, при жизни ей это не удалось.

23 сентября 2023 года женщина умерла. Она на восемь лет пережила своего единственного сына.

Напомним, отец Скрябина впервые назвал причину смерти жены. По его словам, ее одолела тяжелая болезнь.

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