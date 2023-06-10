Блогерша похвасталась новыми фото, впрочем их оценили не все.

Известная блогерша Даша Квиткова, одержавшая победу в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, вызвала в сети споры. Она устроила "кукольный" фотосет.

Результатами Квиткова уже похвасталась в сети. Блогерша примерила откровенный костюм - кожаную розовую мини-юбку и топ-бант. Свой образ она дополнила серебристыми босоножками.

Для фото Квиткова позировала в "кукольных" позах. Белоснежные волосы, розовая одежда и жвачка - блогерша почти полностью превратилась в Барби.

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Впрочем, результаты перевоплощения оценили не все комментаторы. Фаны Квитковой начали спорить. Одни считают, что такие фото сейчас неуместны. Они пишут:

"Это сейчас очень вовремя. Люди гибнут, животные гибнут. С одним соглашусь, действительно Барби с мозгами из пластика. Отписка"

"Если честно, хочется более естественных фото, а не постоянно однообразных фотосессий, где ж*па напоказ, стошнило"

"Пост о событиях в Украине был бы уместнее".

Другие же пишут, что блогерша не заслуживает хейта. Такие комментаторы отметили:

"А когда "ко времени"? Лучше так, чем жить с синдромом отложенной жизни"

"Очень клевая. Мейк шикарный! Особенно эти длинные нижние реснички добавляют по-настоящему кукольный вид. Вау!"

"Такая куколка! Никого не слушай, все хорошо".

Напомним, ранее Квиткова очаровала летними фотографиями в сексе-платье.

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