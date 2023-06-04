Блогерша похвасталась новыми фото / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова снялась в новой фотосессии, чем порадовала своих поклонников. Она позировала на террасе одного из зданий Нью-Йорка.

Так, Квиткова предстала в мини-платье с цветочным принтом и глубоким декольте. На стройные ножки она обула босоножки на каблуке. Ее образ получился волшебным и очень соблазнительным. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж. 

"Этот вид я запомню надолго", - лаконично подписала фото звезда.

Видео дня
Блогерша похвасталась новыми фото / instagram.com/kvittkova

Как отреагировали пользователи сети

  • "Вау, какая нежная и красивая"
  • "Я в восторге, вы очень красивая"
  • "Самая волшебная"
  • "Вау, несите огнетушитель. Здесь пожар"
  • "Даша, это просто разрыв"
  • "Покупаю билеты в Нью-Йорк ради такой фотки"
Блогерша похвасталась новыми фото / instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова свела с ума секси-фото в купальнике. Поклонники не смогли сдержать эмоций от увиденного.

Вас также могут заинтересовать новости: