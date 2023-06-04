Украинская блогерша Даша Квиткова снялась в новой фотосессии, чем порадовала своих поклонников. Она позировала на террасе одного из зданий Нью-Йорка.
Так, Квиткова предстала в мини-платье с цветочным принтом и глубоким декольте. На стройные ножки она обула босоножки на каблуке. Ее образ получился волшебным и очень соблазнительным. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж.
"Этот вид я запомню надолго", - лаконично подписала фото звезда.
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Как отреагировали пользователи сети
- "Вау, какая нежная и красивая"
- "Я в восторге, вы очень красивая"
- "Самая волшебная"
- "Вау, несите огнетушитель. Здесь пожар"
- "Даша, это просто разрыв"
- "Покупаю билеты в Нью-Йорк ради такой фотки"
Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова свела с ума секси-фото в купальнике. Поклонники не смогли сдержать эмоций от увиденного.