Поклонники пришли в восторг от ее новых фото.

Украинская блогерша Даша Квиткова снялась в новой фотосессии, чем порадовала своих поклонников. Она позировала на террасе одного из зданий Нью-Йорка.

Так, Квиткова предстала в мини-платье с цветочным принтом и глубоким декольте. На стройные ножки она обула босоножки на каблуке. Ее образ получился волшебным и очень соблазнительным. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж.

"Этот вид я запомню надолго", - лаконично подписала фото звезда.

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Как отреагировали пользователи сети

"Вау, какая нежная и красивая"

"Я в восторге, вы очень красивая"

"Самая волшебная"

"Вау, несите огнетушитель. Здесь пожар"

"Даша, это просто разрыв"

"Покупаю билеты в Нью-Йорк ради такой фотки"

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова свела с ума секси-фото в купальнике. Поклонники не смогли сдержать эмоций от увиденного.

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