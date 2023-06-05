Путинистка осудила певицу, которая выступила против войны.

Путинистка Надежда Бабкина дала большое интервью, где рассказала о своем отношении к Примадонне. Так, Бабкина заявила, что свою коллегу по сцене не осуждает, однако не ожидала, что Алла Пугачева покинет Россию.

"Я ее не осуждаю, но я не понимаю. Ведь причину надо в себе искать. И для меня это неожиданность, какой-то удар под дых. Но я не знаю, что ее пошатнуло. Может быть, муж, может, она хотела сохранить семью", - сказала путинистка.

Бабкина добавила, что считает Аллу Борисовну гениальной певицей, и думает, что российская публика продолжит любить Примадонну даже после ее "ужасного поступка", но будет ощущение "предательства".

"Я всегда говорю, что она была и останется на века гениальнейшей певицей. А все остальное, ну, может, вода смоет. Народ, который любил и ходил на нее, его предали. И он не может этого простить. Потому что им в лицо плюнули. "Мы тебя обожали всей душой и сердцем, все поголовно. А ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтобы нас поддержать и помогать". Просто выходить и песенки петь - этого маловато", - заявила Бабкина.

Пугачева о войне в Украине

Примадонна с мужем и детьми покинула территорию страны-агрессора практически сразу после того, как началась полномасштабная война. Она долго молчала, а вот ее муж Максим Галкин открыто говорил о том, что это не "спецоперация", а развязанная Кремлем война. Он даже заявил, что будет передавать часть средств со своих концертов на помощь украинцам, за что в РФ был объявлен "иноагентом".

После этого Пугачева заявила, что просит и ее признать "иноагентом", потому что во всем солидарна со своим супругом.

Напомним, Бабкина заявила, что Украина - часть России.

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