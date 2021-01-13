Известная американская рэперша Азилия Бэнкс выкопала своего мертвого кота и сварила его останки.
Ролик с соответствующей записью был опубликован в Twitter.
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"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", - написала исполнительница.
На видео видно, как певица достает из могилы мешок с трупом животного, а затем варит его останки.
Азилия Бэнкс - американская певица, рэпер и автор песен. Бэнкс прославилась в 2011 году, когда возглавила "Список крутых" в журнале New Musical Express.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.
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