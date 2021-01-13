Азилия Бэнкс сварила останки своего кота, умершего три месяца назад.

Известная американская рэперша Азилия Бэнкс выкопала своего мертвого кота и сварила его останки.

Ролик с соответствующей записью был опубликован в Twitter.

Читайте такжеУкраинская певица вызвала полицию на собственную дочь

"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", - написала исполнительница.

На видео видно, как певица достает из могилы мешок с трупом животного, а затем варит его останки.

Азилия Бэнкс - американская певица, рэпер и автор песен. Бэнкс прославилась в 2011 году, когда возглавила "Список крутых" в журнале New Musical Express.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская