Правительство страны на протяжении четырех месяцев рассматривало документы, поданные на визу. В результате Лепсу отказали в оформлении разрешения на въезд.

Российский певец Григорий Лепс, который поддержал кровавую политику Путина и неоднократно ездил на временно оккупированные территории с пропагандистскими концертами, попал в неприятную ситуацию.

Четыре месяца назад он подал документы в посольство, чтобы получить визу и посетить Великобританию. После месяцев рассмотрения его дела, певцу отказали. Похоже, исполнитель песни "Я уеду жить в Лондон", в ближайшее время этот город точно не посетит.

Об этом пишут росСМИ. Известно, что артист уже прокомментировал отказ в визе.

"Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", - сказал Григорий.

Кроме того, он не может попасть еще и в Германию, где у него запланирован тур. Мероприятия переносятся уже третий раз.

"Я абсолютно уверен, что он состоится - организаторы на связи. Хотя, учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран", - цитирует издание слова Лепса.

Напомним, недавно Лепс выступил на Донбассе и посвятил песню убитым оккупантам.

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