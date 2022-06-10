Российские артисты, поддерживающие режим Кремля и преступные приказы президента Владимира Путина, приехали с концертом на Донбасс.
Об этом сообщает пропагандистский канал "Донбасс".
Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Григорий Лепс и Зара выступили ко Дню шахтерского городка Кировское под Енакиево.
Отмечается, что Лепс посвятил песню павшим защитникам "республики". Во время исполнения песни на экране сменялись кадры боевиков - Моторолы, Гивы, Захарченко, Мамиева и Жоги.
"Они все завещали нам жить и мы обязаны их помнить",- сказал Лепс.
Отметим, ранее пропутинский певец Лепс засветился в Украине с оружием. Кроме того, Лепс уже выступал для оккупантов на Донбассе.
Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального составили список российских знаменитостей, которые поддерживают войну в Украине. Среди них и Лепс.