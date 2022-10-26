По словам знаменитости, он давно за это выступал.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк отреагировал на санкции СНБО в адрес артистов из Украины, которые поддержали Россию. В интервью YouTube-каналу "Rostyslove Production" Кондратюк подчеркнул, что давно поддерживал это.

"Я за такое топил. Это люди, которые сознательно или бессознательно не могут понять факт, что они подыгрывают агрессору. Агрессору, который нарушает территориальную целостность Украины, убивает украинцев, убивает солдат наших, гражданских. Соответственно, не может не быть санкций. Я рад, что наконец-то", - отметил Кондратюк.

Также он рад, что после введения этих санкций звезды лишаются звания "Народный артист Украина".

"Именно в России она может называться как угодно. Потому что именно в России слово "репутация" имеет не то значение, которое есть по определению. Но, например, выступать как "самая титулованная" певица Украины где-то в клубах или концертных залах Германии уже, пожалуй, не напишут организаторы. Хотя на сегодняшний день публика срывает эти концерты и организаторы просто сожалеют, что они с этим связались", - добавил Кондратюк.

Напомним, недавно СНБО ввел санкции против артистов, поддержавших войну в Украине. В санкционный список попали украинские артисты - Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

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