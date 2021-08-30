Музыкант возмутил украинцев таким сообщением.

Российский музыкант Вася Обломов написал в Facebook, что прямых рейсов Москва-Киев не существует. По его словам, это "тупое" решение.

"Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже слабоумного примата, который получил бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Ранее радоваться этому мог владелец Белавиа, но теперь и он не у дел. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно ", - написал он.

Пользователи сети по-разному отреагировали на возмущения Обломова. Кто-то поддержал его, отметив, что это действительно неудобно. Но большинство людей сказали, что это было правильным решением, ведь между Украиной и Россией до сих пор идет война.

Читайте такжеЖена Дмитрия Гордона в купальнике сверкнула роскошной грудью

"У нас 7 лет война с вашей страной и десятки тысяч погибших, а вы тут досадуете и обзываетесь из-за каких-то транспортных неудобств. Во время войны не все решения принимаются ради "пользы". Дай бог вам столько демократии, сколько справедливости в ваших возмущениях, острый вы наш", "Я чувствую радость, холодок вокруг пупка и прекрасное чувство комфорта, когда россиянин испытывает дискомфорт. Мне вот, например, тоже многое не нравится. Война, когда моих граждан убивают", "Данное неудобство убрать очень просто: Россия убирает своих оккупантов из Крыма и Донбасса, а Украина отменяет запрет на прямые перелеты из Москвы в Киев. Вот видите как просто", "Думаю, что прямое авиасообщение в условиях войны странно бы выглядело", - пишут пользователи сети.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич