Артист вспомнил, как начинались их отношения с Тоней.

Известный украинский певец Арсен Мирзоян рассказал о начале отношений с украинской артисткой Тоней Матвиенко, которая ранее призналась, что была на грани развода с любимым. Исполнитель поделился, что в начале их общения он был против романтических отношений между ними.

В интервью изданию "РБК-Украина" Мирзоян рассказал, что их со звездой роман начался с дружбы. Долгое время они дружили, а потом поняли, что между ними возникли чувства.

Правда, сначала сам Мирзоян сопротивлялся этим чувствам. По его словам, тогда он не хотел строить отношений с певицей и всячески старался "держать дистанцию" с ней. Однако Арсен все же не смог удержаться и закрутил роман с Матвиенко.

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"Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", - вспомнил музыкант.

Как известно, ранее сама Тоня делилась, что ее покойная мама - Нина Матвиенко - была против ее отношений с Мирзояном. Она даже отговаривала дочь от романа с ним. Со временем Нина Митрофановна изменила мнение о зяте и приняла его в семью.

Как поделился Арсен, когда они с любимой поженились, то его общение со звездной тещей сразу наладилось. Он считает, легендарная артистка была мудрой женщиной, и поэтому они смогли найти общий язык.

"Она - мудрая женщина. И жизнь есть жизнь", - коротко добавил Мирзоян.

К слову, звездные супруги находятся в отношениях уже 10 лет, из которых семь - в браке. Влюбленные счастливы вместе, что часто транслируют в своих соцсетях. Звезды воспитывают общую 7-летнюю дочь Нину. И у Тони, и у Арсена есть дети от предыдущих браков.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян прокомментировал успех песни "Одуванчики" Тони Матвиенко, которая стала хитом в сети. Мужчина также рассказал, вкладывали ли деньги в продвижение композиции.

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