Знаменитости отмечают годовщину знакомства.

Известный украинский певец Арсен Мирзоян поздравил жену - артистку Тоню Матвиенко - с особым праздником. Звездные супруги отпраздновали годовщину знакомства.

На днях исполнитель в своем Instagram опубликовал фото с любимой и сообщил, что уже прошло 13 лет со дня их знакомства. По случаю праздника Арсен решил поздравить любимую и вручил ей романтический подарок. В частности, он показал кадр Матвиенко с букетом красных роз в руках. Певица не скрывала эмоций и была очень счастлива.

"Сегодня (6 июля - УНИАН) 13 лет, как мы познакомились", - подписал фотографию Мирзоян.

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Зато Тоня решила порадовать поклонников семейным контентом и поделилась кадрами с мужем. Артистка показала смешные фото со своего музыкального тура.

На одном из кадров пара позировала в стенде с отверстиями для головы и превратились в козака и козачку. Также супруги сделали снимок в авто и во время перекуса в дороге. На Житомирщине певцы лакомились сезонными фруктами.

"Сезонная кухня Житомирщины", - отметила Матвиенко.

К слову, Тоня - дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, также стала популярной артисткой, унаследовав талант и любовь к музыке от матери. Арсен - певец и композитор, получил известность благодаря участию в телепроекте "Голос страны".

Они поженились в июне 2017 года. Пара воспитывает общую дочь Нину, которая родилась в январе 2016 года. Также у Тони есть 25-летняя дочь Ульяна от первого брака.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, почему не хочет знакомиться с возлюбленным 25-летней дочери. Певица приоткрыла завесу личной жизни Ульяны.

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