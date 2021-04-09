Элизабет Чэмберс с Арми Хаммером / фото instagram.com/armiehammer
Бывшая жена актера Арми Хаммера Элизабет Чэмберс заявила, что ей еще есть, что сказать по поводу скандала, в который угодил ее экс-супруг, но сделает она это не сейчас.
Читайте такжеФигурант секс-скандала Арми Хаммер лишился последней ролиОб этом пишет издание People.
«Я сосредоточилась на здоровье, детях и работе. Я многое хочу сказать, но чувствую, что пока не время», – заявила она.
Секс-скандал с Арми Хаммером: другие новости
- "Дай мне пять оргазмов": в сеть слили переписки с обвиняемым в каннибализме Арми Хаммером
- Секс-скандал с Арми Хаммером: актера выгнали из крупнейшего агентства WME
- Фигурант секс-скандала Арми Хаммер тайно выехал из дома, а в мусорном баке нашли странного манекена
- "Секс-трон" и связь с коммунистами: журналисты раскрыли тайны семьи скандального Арми Хаммера
- Бывшая девушка скандального Арми Хаммера обвинила его в жестком изнасиловании
- В сеть слили разоблачительную переписку с "жертвой изнасилования" Арми Хаммера (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram