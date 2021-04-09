На днях стало известно, что из-за скандала актер лишился последней роли.

Бывшая жена актера Арми Хаммера Элизабет Чэмберс заявила, что ей еще есть, что сказать по поводу скандала, в который угодил ее экс-супруг, но сделает она это не сейчас.

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«Я сосредоточилась на здоровье, детях и работе. Я многое хочу сказать, но чувствую, что пока не время», – заявила она.

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Автор: Катерина Шварц