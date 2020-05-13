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Ариана Гранде в бюстгальтере показала свои татуировки

17:47, 13 мая 2020
Звезды
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Ариана Гранде поделилась домашним снимком / Фото: @arianagrande

Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 13 мая.

В серии из двух кадров 26-летняя знаменитость запечатлена в сером бюстгальтере и голубых джинсах. Она лежит на боку, фотографируясь на камеру смартфона, и показывает подписчикам множество рисунков в виде животных и растений на руках и животе.

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Фанаты оценили татуировки Гранде и похвалили их в комментариях. «Мы любуемся тобой, татуированная королева», «Обожаю твою новую наколку», «Показывай нам больше татуировок на карантине, они прекрасны!», «Твою первую фотографию я набью у себя на ноге», — писали они под публикацией, которая набрала более пяти миллионов лайков.

Фото: @arianagrande

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Теги: #звезды