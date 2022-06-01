Певица призналась, что они часто ссорились.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер рассказала, как война повлияла на ее отношения с женихом Александром Волошиным. По ее словам, первое время они часто ссорились, могли долго не разговаривать друг с другом.

"На собственном опыте понимаю, что из-за постоянно тревожного состояния, не ощущения безопасности себя и своих близких, а главное без понимания будущего – планка несколько падает. Мы выдаем такие реакции, которых сами от себя не ожидаем… Первый месяц войны мы с Сашей очень часто ссорились. Могли не разговаривать друг с другом и самое страшное – забывать о наших привычных порядках в отношениях", - поделилась звезда в своем Instagram.

При этом она добавила, что любовь сможет все преодолеть. В такое непростое время нужно быть рядом с любимыми, а все остальное поправимо.

"От себя скажу - любовь все преодолеет. По-моему, главная цель быть рядом и любить друг друга, все остальное исправим", - добавила Тринчер.

Напомним, ранее Анна Тринчер впечатлила "новой" обнажённой грудью.

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