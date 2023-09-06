Поклонники уже успели оценить творчество артистки.

Украинская певица Анна Тринчер представила новую песню "Очі", которая стала популярной еще задолго до премьеры. Пользователи социальной сети TikTok сняли более 30 тысяч роликов под этот звук.

Трек стал настолько популярным не только благодаря красивому голосу артистки и ее энергии, но и благодаря легкому припеву о девичьем сердце.

"А твої очі як грім серед ночі

І сни пророчі розтопили лід

В обіймах ночі серденько дівоче

Знову розтане від очей твоїх", - поет Тринчер.

"Сейчас, раскрывая миру себя и свои подлинные эмоции, я хочу говорить честно. Делиться новыми переживаниями или опытом, который получила раньше. Глаза – это зеркало души, через которое мы попадаем куда-то глубже, читаем мысли и эмоции других. Через глаза мы влюбляемся, радуемся и переживаем тревогу. А когда глаза говорят любовью, то только двум партнерам известно о всей глубине настоящих чувств. Эта песня для каждого раскрывается по-особому, так же как и является особенной для меня", – рассказывает певица.

Реакция пользователей сети

"Супер"

"Кайф, кайф, кайф, песня нереальная"

"Так кайфую от этой песни"

"Ну, очень красивая"

"Говорила, говорю и буду говорить, что наши девушки самые прекрасные и самые талантливые"

Чем известна Анна Тринчер

Анна Тринчер была участницей шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях она спела песню Хлывнюка, Джамалы и Pianoboy "Злива" и развернула четыре кресла. Однако победить в шоу ей не удалось. Также девушка снималась в популярном сериале "Школа".

Вскоре Тринчер начала сольную карьеру и выпустила несколько хитов - "Метелики", "Короче понятно", "Малиновые волосы", "Кропива", "Який ти козак" и так далее.

Она замужем за блогером Александром Волошиным. Детей у них нет.

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