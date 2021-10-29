Анна сфотографировала себя в зеркале ванной комнаты.

Украинская певица, звезда сериала "Школа" и блогерша Анна Тринчер порадовала своих подписчиков в Instagram соблазнительным снимком, представ в одном бикини.

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На фотографии звезда нашумевшего сериала "Школа" позирует в бикини цвета мокрый асфальт. В кадре Анна показала фигуру во всей красе: видны ее стройные ножки, подтянутые руки и идеально плоский живот.

Кто такая Анна Тринчер

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти".

Девушка стала популярной после съемок в молодежном сериале "Школа". Она активно ведет свою страницу в Instagram и TikTok, ее ролики в этих соцсетях часто становятся "вирусными".

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Автор: Виолетта Орлова