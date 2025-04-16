Артистка рассказала, что стало причиной плохого самочувствия.

Популярная украинская певица Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Артистка призналась, что из-за насыщенного рабочего графика начала чувствовать себя плохо. Сейчас Анна носит отдельную косметичку для лекарств и витаминов, чтобы улучшать свое состояние здоровья.

"Я просто много работаю, мне надо, чтобы выжить немного заботиться о своем организме. Во-первых, это чрезвычайный стресс, а во-вторых - страдают уши. Мы на концертах в In-ear выступаем (специальные наушники, которые плотно прилегают к уху, - УНИАН). Поэтому начинает ухудшаться слух", - рассказала Тринчер в шоу "Перепрошую".

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Певица добавила, что сейчас более внимательно относится к своему здоровью. В частности, она старается высыпаться, если есть такая возможность, и регулярно заниматься спортом.

"Когда у меня тяжелый график, я позволяю себе спать сколько моему организму нужно, чтобы восстановиться. Также я поняла, что мне нужно внедрять спорт. Я почти год занимаюсь спортом трижды в неделю, и это достижение для меня", - подчеркнула Анна.

Напомним, ранее Анна Тринчер унизила жителей города на Тернопольщине. Мэр города отреагировал на ее высказывания.

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