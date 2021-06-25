Артистка уверена, что в новом треке многие девчонки найдут что-то, перекликающееся с собственными неудавшимися лавстори.

Украинская актриса и певица Анна Тринчер презентовала клип “Бла бла бла”.

Читайте такжеЗвезда "Школы" Анна Тринчер сменила имидж (фото)Артистка уверена, что в новом треке многие девчонки найдут что-то, перекликающееся с собственными неудавшимися лавстори. Тем более, что и в ее жизни был подобный “персонаж”.

"Как-то моего внимания очень активно добивался классический “мальчик-пай”. Он говорил мне так много красивых слов… А мне хотелось действий с его стороны! На этой ноте мы и попрощались. Я вспомнила эту историю, поняла, что это крутой сюжет для песни — и решила представить во втором куплете, что было бы, если он реально изменился по моей “просьбе” спустя время", - делится Аня.

Песня получила и визуализацию от модного украинского клипмейкера Германа Ненова, идея видео принадлежит ему. Клип, созданный благодаря Finegold Production, снят в популярной среди тинейджеров эстетике K-POP. По сюжету, Аня объединяет всех девушек, которых бросил ее бывший парень, в большую девичью тусовку, начинающую дружить против него. Одной из “фишек” видео стали съемки в студии виртуальной реальности.

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Автор: Ольга Броскова