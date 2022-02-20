По словам певицы, они с Янисом Тиммой были на грани развода.

Опальная певица Анна Седокова, которая в 2020 году вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, заговорила о сложностях в их отношениях.

По словам звезды, несколько раз они были на грани развода. При этом они никогда не сдавались и боролись друг за друга.

"Мы могли бы расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость", - сказала Анна.

При этом супруги до сих пор вместе. Они часто делятся с поклонниками своими буднями, рассказывают о совместной жизни и показывают романтические фото.

Стоит отметить, для Анны Седоковой брак с Янисом Тиммой уже третий. Ранее она была дважды замужем и воспитывает троих детей - дочерей Алину и Монику и сына Гектора. В браке с баскетболистом пока у них детей нет.

Напомним, ранее Анна Седокова показала свое самое развратное платье.

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