Актриса поделилась фотографиями сына.

Украинская актриса Анна Саливанчук поздравила своего старшего сына Глеба с днем рождения. Мальчику исполнилось 9 лет, и по этому случаю звездная мама опубликовала в Instagram серию трогательных фотографий, которые демонстрируют, как быстро летит время.

На фотографиях можно увидеть архивные кадры с первой беременности Анны, фотографии маленького Глеба и новые снимки, где мальчик уже совсем взрослый.

"Даже не верится, что ты такой уже взрослый, но для меня ты всегда будешь маленьким", - призналась актриса.

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В своем поздравлении Анна Саливанчук подчеркнула, каким отзывчивым и добрым мальчиком растет Глеб. Он заботится о младшем брате, помогает маме, собирает деньги на благотворительность, отдает свои игрушки детям-сиротам и рисует для украинских воинов.

"Ты всегда помогаешь мне! Я горжусь тобой!" - написала тронутая мама.

Анна также обратилась к сыну с нежными словами любви и благодарности:

"Мой сын, я знаю, что скоро ты будешь в соцсетях и будешь читать это. Так вот, хочу сказать тебе, что я очень счастлива, что ты выбрал меня быть твоей мамой! Ты мой герой, ты мое все! Очень люблю тебя! Будь счастлив, я сделаю все для этого".

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям, желая Глебу здоровья, счастья и мирного неба над головой. Многие отметили, каким хорошим и воспитанным мальчиком он растет.

Реакция соцсетей:

"Какие замечательные фотографии!"

"Мамина копия!"

"Так быстро вырос!"

"Вы прекрасная семья!"

"Пусть этот день будет незабываемым!"

Эта трогательная история материнской любви еще раз напоминает нам о самых важных ценностях в жизни - семье, поддержке и взаимопонимании.

Напомним, Анна Саливанчук призналась, что пережила два выкидыша.

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