Анна Сагайдачная поделилась, присутствовал ли на родах ее возлюбленный.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" 35-летняя Анна Сагайдачная, которая в декабре во второй раз стала мамой, рассказала, как прошли ее роды. Артистка также впервые показала своего мужа, которого долгое время скрывала от поклонников.

На своей странице в Instagram кинозвезда опубликовала новый пост, в котором поделилась трогательной подборкой черно-белых фотографий с родов. На кадрах еще беременная знаменитость позирует на камеру в больничной палате и уже готовится к родам. На одном из фото она засветила и своего избранника и впервые показала, как он выглядит. Правда, лицо мужчины все равно сложно разглядеть на снимке.

Имя своего избранника Анна также не раскрывает. Известно лишь, что пара находится в отношениях примерно год. Актриса 9 декабря родила дочь. Этот ребенок стал первым для мужа Сагайдачной, а вот у нее уже есть сын Тимур от первого брака с Евгением Третьяком, с которым она развелась в 2023 году.

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В подписи к кадрам артистка отметила, что любимый присутствовал на родах и поддерживал ее в важный момент. По словам звезды, роды были несложными и кроха быстро появилась на свет.

"Моя самая красивая и самая чувственная фотосессия. Роды были парные и полностью естественные. Помню как во время схваток я сказала: "Лиля (фотограф - УНИАН), я попробую быстренько, чтобы ты здесь долго не ждала". Ну и я сделала, как обещала - Лиля залетала в родзал со словами: "Уже рожает? Разве бывает так быстро?" - вспомнила Сагайдачная.

Напомним, ранее Анна Сагайдачная показала, как ее старший сын познакомился с новорожденной сестрой. Актриса поделилась семейным кадром, на котором мальчик держит на руках кроху.

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