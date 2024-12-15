Она недавно стала мамой во второй раз.

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая недавно родила дочь, показала трогательный кадр знакомства старшего сына с сестрой.

Не секрет, что актриса долгое время скрывала свою вторую беременность и публично не говорит об отце ребенка. Однако известно, что ее уже выписали из роддома и Анна решила поделиться фото первой встречи сына Тимура с новорожденной дочкой в своем Instagram.

"Доченька, как же стало уютно в нашем доме", - написала Сагайдачная, показав кроватку дочери и двух своих детей вместе.

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К слову, на фото старшенький Тимур осторожно держит сестру и улыбается. Как назвали девочку - Сагайдачная не отметила.

Кстати, актриса воспитывает сына Тимура от экс-супруга Евгения Третьяка, с которым она развелась в 2023 году. После этого Анна не рассказывала о своей личной жизни, но на ее безымянном пальце красуется кольцо.

Напомним, недавно украинский ведущий Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Его жена Екатерина Полтавская родила сына Тимофея.

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