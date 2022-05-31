Анна Кошмал ответила на вопрос подписчика.

Украинская актриса Анна Кошмал ответила на вопрос подписчика, поддерживает ли она связь со своими российскими коллегами во время войны в Украине.

По словам Анны, некоторые актеры из "Сватов" поддержали ее во время войны, а с другими она решила не удалять совместные фотографии из социальных сетей, чтобы они смотрели и помнили, как тепло она их принимала на своей Родине, и как они ответили на ее добро.

"Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я питала и какую большую оплеуху они дали всем нам. Те, кто промолчал", – сказала Кошмал в инста-сториз.

Также она отметила, что сейчас не поддерживает связь со своей киносемьей из популярного сериала "Сваты".

"Если вы спрашиваете о моем российской киносемье, то нет. И удалять фото с ними я тоже не хочу", – добавила актриса.

Напомним, ранее Анна Кошмал рассказала, кто из актеров "Сватов" поддержал ее после начала войны.

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