В семье Ирины Билык случилось горе - СМИ
15:53, 22 мая 2020Звезды
1276 0
Мать Ирины Билык Анна Яковлевна Билык работала шеф-поваром на телеканале "Интер".
Недавно Анна Билык отмечала день рождения / Instagram otdohniua
В семье Ирины Билык горе: сегодня певица потеряла маму, Анну Яковлевну.
Читайте такжеИзвестный американский актер покончил с собой после попытки убийства экс-возлюбленной
Об этом сообщает портал otdohniua на своей странице в Instagram.
"Еще 10 мая Анну Яковлевну, шеф-повара телеканала "Интер", поздравляли с очередным днем рождения... Приносим глубочайшие соболезнования Ирине и всей ее семье...", - говорится в сообщении.
Мать Ирины Билык Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале «Интер».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter