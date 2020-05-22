В семье Ирины Билык случилось горе - СМИ

Мать Ирины Билык Анна Яковлевна Билык работала шеф-поваром на телеканале "Интер".

В семье Ирины Билык горе: сегодня певица потеряла маму, Анну Яковлевну.

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Об этом сообщает портал otdohniua на своей странице в Instagram.

"Еще 10 мая Анну Яковлевну, шеф-повара телеканала "Интер", поздравляли с очередным днем рождения... Приносим глубочайшие соболезнования Ирине и всей ее семье...", - говорится в сообщении.

Мать Ирины Билык Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале «Интер».

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