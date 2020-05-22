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В семье Ирины Билык случилось горе - СМИ

15:53, 22 мая 2020
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Недавно Анна Билык отмечала день рождения / Instagram otdohniua

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Об этом сообщает портал otdohniua на своей странице в Instagram.

"Еще 10 мая Анну Яковлевну, шеф-повара телеканала "Интер", поздравляли с очередным днем рождения... Приносим глубочайшие соболезнования Ирине и всей ее семье...", - говорится в сообщении. 

Мать Ирины Билык Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале «Интер». 

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Теги: #певица#Ирина Билык