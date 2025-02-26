Семен рассказал об их сотрудничестве и изменениях в характере артистки после влияния РФ.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов высказался о певице-предательнице Ани Лорак, которая долгое время живет и зарабатывает кровавые рубли в стране-агрессоре, а такоже молчит о войне в Украине.

Мужчина отметил, что много лет назад работал с артисткой. Он подчеркнул, что успех на российской сцене негативно влиял на всех украинских исполнителей.

"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться, как только они большинство времени стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, по моему мнению, в худшую сторону. Становились более корыстными, дерзкими, грубыми, жлобами", - сказал Семен в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

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Изменилась, по мнению Горова, и Ани Лорак. Со временем режиссер понял, что с ней не о чем говорить, ведь ее было неузнать. Об этом он сказал так:

"И даже Каролина, когда очень долго была в России, ее продюсер был Киркоров, я снимал ей клип в Италии. Так я начал чувствовать, что мне не о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка такая тонкая и глубокая, улыбчивая, а это какая-то уже напыщенная провинциальная дива, такая хабалка".

Напомним, ранее Ани Лорак сделала циничное заявление. Предательница пропагандирует "дружбу" между народами и говорит, что очень мечтает о мире.

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