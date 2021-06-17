Певицу засыпали комплиментами в Instagram.

Опальная певица Ани Лорак в маленьком черном платье вызвала восторг у поклонников.

Соответствующий кадр она опубликовала в своем Instagram-блоге.

Звезда позировала в одном из заведений России в мини-платье с рукавами-фонариками. Дополнила она такой образ лаконичными украшениями в виде подвески и серьг-колец. Также она надела браслет и несколько колец.

"Маленькое черное платье - must have каждой девушки", - подписала фото Лорак.

"Какая красивая", "Шикарная", "Вы принцесса", "У вас шикарная фигура, вам к лицу любое платье", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич