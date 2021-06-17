Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак в маленьком черном платье вызвала восторг у поклонников.
Соответствующий кадр она опубликовала в своем Instagram-блоге.
Звезда позировала в одном из заведений России в мини-платье с рукавами-фонариками. Дополнила она такой образ лаконичными украшениями в виде подвески и серьг-колец. Также она надела браслет и несколько колец.
"Маленькое черное платье - must have каждой девушки", - подписала фото Лорак.
"Какая красивая", "Шикарная", "Вы принцесса", "У вас шикарная фигура, вам к лицу любое платье", - пишут поклонники.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Вас также могут заинтересовать новости:
- Тину Кароль застали на рынке в Казахстане (фото)
- Дмитрию Комарову - 38: путешественник, благотворитель и один из самых красивых мужчин Украины
- "Насвайпала?": бывшая Бена Аффлека закрутила роман с директором Tinder
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram