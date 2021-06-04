Исполнительница похвасталась шикарной фигурой, позируя на пляже.

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным образом, позируя на пляже.

Читайте такжеТина Кароль назвала свою слабость (видео)Кадр со съёмок клипа на песню «Раздетая» артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Каролина предстала в трендовом белоснежном платье с открытыми плечами и высокими разрезами. Такой наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру звезды - сочную грудь и тонкую талию.

На камеру Ани позирует босая, ее волосы собраны. Также фолловеры оценили ее идеальный загар и стройные ножки.

Новый клип Лорак "Раздетая"

Опальная украинская певица Ани Лорак выпустила новую песню под названием «Раздетая» и клип к ней.

Локацией для экранизации романтического сюжета был выбран один из самых живописных островов на Мальдивах. Съемочный процесс длился три дня, а режиссером выступила Катя Царик. Роль главного героя исполнил известный украинский актер Олег Загородний.

Во время съемок Ани Лорак без страховки и специального обучения впервые погрузилась под воду в открытом океане.

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Автор: Ольга Робейко