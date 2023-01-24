Предательница решила помочь "нуждающимся людям".

Опальная певица Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения молчала о войне и продолжала работать в стране-агрессора, решила дать благотворительный концерт.

Она анонсировала аккустический концерт в прямом эфире, во время которого будет собирать деньги для "нуждающихся людей". С чем это связано - неизвестно. Однако совсем недавно предательница заговорила на украинском и рассказала, что слышала звуки взрывов, когда общалась с братом из Украины по телефону.

"Дорогие друзья, с огромным удовольствием хочу пригласить вас на свой акустический мини-концерт, который пройдет в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт. У вас будет возможность помочь нуждающимся людям. Увидимся", – сказала Лорак на своей странице в Instagram.

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Позиция Ани Лорак по войне в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения Ани Лорак заняла позицию "голубя мира". Однако она ни разу так и не высказалась о войне в Украине. Все это время она продолжала жить и работать в РФ.

Отвечая на вопрос, почему она молчит о большой войне, Лорак сказала, что не хочет быть использованной в чьих-то целях.

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